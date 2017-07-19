Sicilia: Regione pubblica l'avviso del Piano fiere e mercati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'Con questo piano - dice l'assessore regionale alle Attivita' produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo - rafforziamo in modo concreto il sostegno alle imprese siciliane che vogliono crescere oltre i confini regionali e nazionali.

L'internazionalizzazione non e' piu' un'opzione, ma una necessita' per competere e creare sviluppo duraturo. Vogliamo accompagnare le nostre aziende con strumenti efficaci e una presenza istituzionale forte, favorendo l'accesso ai mercati strategici e creando opportunita' reali di business. Il risultato e' duplice: aumentare le esportazioni e valorizzare l'identita' produttiva della Sicilia nel mondo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-02-26 17:30:10 (0406)PA 5 NNNN