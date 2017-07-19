Sicilia: ok giunta a quattro progetti da oltre 12 mln per edilizia sanitaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Nuovi posti letto e macchinari piu' moderni - dice l'assessore alla Salute Daniela Faraoni - Utilizziamo parte delle risorse per implementare la presenza sul territorio di ospedali di comunita', con una nuova struttura dotata di 10 posti letto che sorgera' all'interno di un immobile di proprieta' dell'Asp oggi in disuso e che va ad aggiungersi ai due nuovi ospedali di comunita', a San Cataldo e a Mazzarino, dotati di 20 posti letto, finanziati con il Pnrr. Dedichiamo inoltre questi fondi a macchinari per la diagnostica a Milazzo e all'ammodernamento delle tecnologie di sistemi chirurgici per allineare l'Asp di Agrigento agli standard nazionali.

Investimenti strategici che serviranno ad assicurare assistenza e ridurre le liste d'attesa'.

