Scuola: UniCredit Inv. Institute, in Italia vacanze troppo lunghe danno per economia - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Esistono solide evidenze empiriche che dimostrano come le vacanze estive troppo lunghe siano dannose per le prospettive di crescita di un Paese. In primo luogo, le vacanze lunghe causano perdite di apprendimento("summer slide"): secondo alcuni studi condotti negli Stati Uniti, queste perdite possono corrispondere al 25-30% di quanto appreso durante l'anno scolastico e tendono a essere maggiori in matematica che nella lettura. 'Per un Paese come l'Italia, che ha risultati particolarmente scarsi nei test Pisa nelle materie scientifiche, questo e' particolarmente preoccupante', si legge. In secondo luogo, 'le lunghe pause scolastiche complicano la vita dei genitori lavoratori, soprattutto delle donne, la cui partecipazione al mercato del lavoro in Italia e' gia' ben al di sotto della media europea'. La mancanza di servizi pubblici adeguati per l'infanzia e' un fattore importante dietro questo fenomeno, e la chiusura delle scuole si traduce in una perdita di assistenza gratuita per i figli.

Infine, una lunga estate 'aggrava le disuguaglianze educative, poiche' gli studenti provenienti da famiglie con redditi piu' alti tendono ad avere accesso ad attivita' educative e supporto all'apprendimento durante l'estate'.

Non esiste un modello ottimale per strutturare il calendario scolastico, conclude l'Investment Institute, tuttavia, l'Italia potrebbe ripensarlo in due direzioni possibili: per contenere i danni al capitale umano dovuti al 'summer slide', potrebbe distribuire le vacanze in modo piu' uniforme durante l'anno scolastico, anziche' concentrarle in estate, con pause piu' frequenti e piu' brevi, meno dannose per l'apprendimento (come in Francia). In alternativa, l'Italia potrebbe semplicemente decidere di ridurre la pausa estiva ai soli mesi di luglio e agosto. Piu' giorni di scuola, se accompagnati da programmi didattici adeguati, potrebbero migliorare le prestazioni dei bambini nei test standardizzati, oppure potrebbero essere utilizzati per sperimentare nuove modalita' di apprendimento. In un Paese in cui la scuola e' prevalentemente pubblica, una riduzione delle vacanze estive richiederebbe la riallocazione di risorse pubbliche per finanziare attivita' dedicate ai giovani. Considerando quanto la spesa pubblica in Italia sia sbilanciata a favore delle generazioni piu' anziane, c'e' ampio margine di manovra.

Chi-

(RADIOCOR) 14-06-25 12:11:42 (0232) 5 NNNN