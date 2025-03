Sardegna: Uilm, tavolo Mimit sul Sulcis utile, serve subito strategia per area

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - 'Riteniamo che l'incontro odierno sia stato utile per far emergere le difficolta' ma anche il valore dell'indotto delle aziende del Sulcis. Ma da subito e' necessario agire e individuare una strategia che guardi a una nuova e complessiva prospettiva industriale e occupazionale per il Sulcis'. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, e Renato Tocco, segretario Uilm Sulcis Iglesient, al termine del tavolo sull'indotto del Sulcis al Mimit, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli assessorati di regione Sardegna e organizzazioni sindacali confederali e di categoria. 'Abbiamo chiesto che il tavolo dell'indotto metalmeccanico delle aziende dell'area del Sulcis possa essere permanente e strutturale per poter individuare tutte le soluzioni per il mantenimento delle importantissime aziende, a partire da SiderAlloys, Portovesme srl (gruppo Glencore) e Eurallumina e dell'intera filiera indiretta', continuano, ricordando che 'il livello occupazionale dell'indotto rappresenta un numero che vale 4-5 volte quello dei diretti delle singole aziende'. Dall'incontro e' emerso che 'per il Mimit sulla vertenza SiderAlloys, alla luce della mancata realizzazione del progetto dopo sette anni da parte della multinazionale svizzera, e' necessaria una discontinuita' e quando ci saranno elementi di novita' verra' convocato il tavolo di aggiornamento con i sindacati', mentre 'restiamo in attesa dell'eventuale scongelamento dell'asset di Eurallumina e le decisioni di Glencore per Portovesme'.

