Sanita': Fp Cgil, rinnovo contratto comparto 2022-2024 impoverisce lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - 'Oggi e' stato firmato un contratto che mortifica le lavoratrici e i lavoratori della sanita' pubblica e, per la prima volta, li impoverisce. Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta a una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita'. Cosi' la Funzione Pubblica Cgil commenta il rinnovo del Ccnl sanita' 2022-2024. 'Un taglio del 10% all'aumento di stipendio dei professionisti della sanita'.

Mentre il costo della vita, infatti, e' balzato al +16%, i salari aumentano appena del 5,7%. E' la prima volta che un contratto fa perdere potere d'acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori ed e' un peggioramento per noi inaccettabile. Un arretramento anche in termini normativi - fa sapere la Fp Cgil -: mentre il Governo mantiene il tetto sul salario accessorio e sulle assunzioni, il contratto peggiora i carichi di lavoro dando mano libera alle aziende sulla pronta disponibilita', blocca di fatto differenziali economici e incarichi per mancanza di risorse, non risolve problemi come quello della mensa e della retribuzione spettante nei giorni di ferie. Il ruolo del sindacato e' quello di battersi affinche' si ottengano condizioni di lavoro migliorative per le lavoratrici e i lavoratori e una retribuzione adeguata al costo della vita. Quello che e' stato firmato e' un peggioramento annunciato delle condizioni di lavoro oltre che delle retribuzioni di chi ogni giorno si dedica con professionalita' alla cura e all'assistenza delle cittadine e dei cittadini', conclude la Funzione Pubblica Cgil.

