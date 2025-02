Sanita': Fondazione Gimbe, per mobilita' sanitaria Sud-Nord cifra record 5 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - La mobilita' sanitaria tra Regioni ha superato in Italia la cifra record dei 5 miliardi di euro (per la precisione 5,04 miliardi), il livello piu' alto mai registrato e superiore del 18,6% a quello del 2021 che gia' si attestava su 4,25 miliardi. A elaborare i dati, che fotografano il quadro 2022 - l'ultimo utile ai fini del riparto del Fondo sanitario nazionale - e' la Fondazione Gimbe. La cui analisi conferma il peggioramento dello squilibrio tra Nord e Sud, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che si confermano le Regioni piu' attrattive cumulando da sole il 94,1% del saldo attivo della mobilita' sanitaria, cioe' la differenza tra risorse ricevute per curare pazienti provenienti da altre Regioni e quelle versate per i propri cittadini che si sono spostati altrove.

A pagare il prezzo piu' alto sono Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia, che insieme rappresentano il 78,8% del saldo passivo. 'Il divario tra Nord e Sud non e' piu' solo una criticita', ma una frattura strutturale del Servizio sanitario nazionale - avverte il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - che rischia di aggravarsi con la recente approvazione della legge sull'autonomia differenziata. Una riforma che, senza adeguati correttivi, finira' per cristallizzare e legittimare le diseguaglianze, trasformando il diritto alla tutela della salute in un privilegio legato al CAP di residenza. Questi numeri - prosegue - certificano che la mobilita' sanitaria non e' piu' una libera scelta del cittadino, ma una necessita' imposta dalle profonde diseguaglianze nell'offerta dei servizi sanitari regionali.

Sempre piu' persone sono costrette a spostarsi per ricevere cure adeguate, con costi economici, psicologici e sociali insostenibili'.

