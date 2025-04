Salone Mobile: Intesa Sp, nel 2024 arredo tiene meglio del manufatturiero

Per il 2025 "cauto ottimismo" di ripresa in Eurozona (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - Il settore del mobile ha resistito meglio alle difficolta' riscontrate dai mercati nel 2024 rispetto al manifatturiero nel suo complesso. E' quanto emerge da uno studio del Research Department di Intesa Sanpaolo preparato in occasione del Salone del Mobile. Le imprese del mobile sono riuscite a limitare i danni, chiudendo il 2024 con un calo di fatturato pari all'1,2% a prezzi correnti (fonte Istat), decisamente inferiore alla contrazione registrata dal manifatturiero nel suo complesso (-3,4% al netto del settore dei prodotti petroliferi). Il fatturato domestico ha registrato una lieve contrazione (-0,8%). Sul fronte delle vendite estere (-2,6% a prezzi correnti) si e' osservata una buona tenuta degli Stati Uniti (+1,2%), divenuti il secondo sbocco commerciale (alle spalle della Francia e davanti la Germania, dove la contrazione e' stata particolarmente significativa, -7,9%).

Ottimi i risultati dei mercati medio-orientali: Emirati Arabi Uniti (+23,4%) e Arabia Saudita (+18,5%) rientrano ormai stabilmente nei primi 15 paesi di destinazione dei mobili Made in Italy.

Le prospettive per il 2025 sono di cauto ottimismo, soprattutto per quanto riguarda la ripresa dell'Eurozona. Per quanto riguarda le politiche commerciali dell'amministrazione Usa, le stime evidenziano, a fronte di un dazio del 20%, un rischio di riduzione delle esportazioni italiane di legno-arredo tra l'1,5% dei mobili per ufficio ed il -2,8% dei mobili imbottiti. 'Nonostante un quadro commerciale meno prevedibile, i mercati internazionali continueranno a svolgere un ruolo chiave per la crescita dell'industria italiana dell'arredamento" commenta Stefania Trenti, responsabile Industry & Local Economies Research Intesa Sanpaolo. "La propensione all'export del settore del mobile si confermera' infatti elevata, collocandosi attorno al 45% nell'orizzonte del 2025, per un valore delle esportazioni che potra' raggiungere i 11,7 miliardi di euro (sostanzialmente in linea con il 2024). Si manterra' ampiamente positivo anche il saldo commerciale, che nel 2025 si attestera' a 8,6 miliardi, in forte crescita sul 2019 (+ 744 milioni euro)'.

