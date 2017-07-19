Russia: von der Leyen, gli asset congelati in quanto tali non saranno toccati

In corso di definizione uso saldi di cassa per prestito a Kiev (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 19 set - La presidente della Commissione von der Leyen ha indicato che la proposta in corso di definizione sull'uso degli asset russi congelati prevede che con i saldi di cassa associati a questi beni russi sara' fornito all'Ucraina un prestito per le riparazioni di guerra. I beni stessi non saranno toccati e il rischio dovra' essere sostenuto collettivamente. 'Ucraina rimborsera' il prestito solo dopo che la Russia avra' pagato le riparazioni di guerra'. Su questa proposta, i cui dettagli non sono noti, oggi la presidente della Bce Lagarde e' stata molto cauta in attesa di vedere il testo scritto e per ora rievocando le perplessita' a suo tempo espresse in relazione al rispetto delle leggi internazionali e alla stabilita' finanziaria.

Aps

