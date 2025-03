Russia: Putin, Trump fa di tutto per ripristinare relazioni con Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - 'In generale la situazione' tra Russia e Usa 'sembra iniziare a muoversi'. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. 'La nuova amministrazione' americana 'guidata dal presidente Trump - ha spiegato Putin - sta facendo di tutto per ripristinare almeno qualcosa di cio' che e' stato praticamente ridotto a zero e distrutto dalla precedente amministrazione americana'. La ripresa delle relazioni con Washington e' tuttavia 'un processo che non e' facile, per non dire complicato', ha concluso.

