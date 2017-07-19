Roma Capitale: rinnovato con Microcredito Progetto per famiglie e imprese -2

Gualtieri: piu' opportunita' contro l'esclusione finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Nel corso degli anni, lo Sportello territoriale per il Microcredito di Roma ha avviato oltre 2.000 pratiche, contribuendo a centinaia di finanziamenti per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

'Numeri che raccontano una domanda reale e diffusa, che attraversa anche quel ceto medio sempre piu' fragile che rischia di scivolare fuori dai circuiti tradizionali del credito', sottolineano dal Comune.

'Il microcredito e' una risposta mirata per sostenere famiglie, lavoratrici e lavoratori e imprese che faticano a rivolgersi ai canali tradizionali del credito, accompagnandoli nella gestione di spese essenziali o nello sviluppo di attivita' economiche - rimarca il sindaco Gualtieri -. Siamo felici di averlo rinnovato, perche' e' uno strumento in cui crediamo, basato sulla responsabilita' e su un accompagnamento attento e continuativo, che rafforza le opportunita' e previene le situazioni di esclusione finanziaria'. 'Questo progetto intercetta fragilita' diverse e spesso invisibili - afferma l'assessora alle Attivita' produttive, pari opportunita' e attrazione investimenti Monica Lucarelli -: famiglie in difficolta', lavoratrici e lavoratori autonomi, giovani, donne, aspiranti imprenditori e diventa cosi' una politica di prevenzione del sovraindebitamento e dell'usura'.

