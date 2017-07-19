Roma Capitale: partono i lavori per l'illuminazione a Castelverde -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Dopo i risultati positivi ottenuti nel 2025 nella localita' di Cerquette Grandi (Municipio XIV), replichiamo questo modello a 'Castelverde - dichiara l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia - La nostra priorita' e' colmare il gap di servizi essenziali nelle zone periferiche ex abusive. Non si tratta solo di accendere dei lampioni, ma di garantire sicurezza e dignita' a migliaia di famiglie che attendono queste risposte da troppo tempo'.

'Stiamo procedendo con un lavoro sistematico per riattivare e completare gli impianti di illuminazione nelle periferie. Con l'intervento di Castelverde sblocchiamo un'opera pubblica realizzata oltre dieci anni fa e mai entrata in funzione. E' un lavoro concreto di recupero e rimessa in esercizio di infrastrutture esistenti, che restituisce al quartiere un servizio essenziale come l'illuminazione pubblica. Stiamo applicando un metodo che mette insieme i Dipartimenti e i gestori per superare i blocchi amministrativi e trasformare opere incompiute in servizi reali per i cittadini', commenta l'assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 15:27:36 (0322)PA,INF 5 NNNN