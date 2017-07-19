Riforme: Orsini, non facciamo politica ma condividiamo che servono governi stabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - 'Noi non facciamo politica, non e' il nostro mestiere, anzi siamo fuori, tanto piu' che voglio dire: diciamo sempre quello che pensiamo, pero' noi condividiamo il fatto che a noi servono dei governi stabili, perche' con i governi stabili si possono fare ragionamenti a lungo termine'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione del 40esimo convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria di Capri, rispondendo a una domanda sulle riforme istituzionali. 'Noi non possiamo non avere governi stabili, il governo stabile per noi e' comunque vuol dire avere una sicurezza per il Paese, ma soprattutto per poter costruire una traiettoria e a noi servono le traiettorie', ha sottolineato Orsini.

