Rifiuti: Cnel, la raccolta differenziata in Italia raggiunge il 66,3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 gen - La gestione dei rifiuti mostra un miglioramento continuo: la raccolta differenziata e' in crescita e ha gia' raggiunto i livelli fissati dagli obiettivi europei per il 2035, con tredici anni di anticipo, mentre la produzione complessiva di rifiuti rimane stabile o in lieve calo. Il quadro nazionale, tuttavia, resta caratterizzato da forti divari territoriali: i comuni del Nord, soprattutto quelli piccoli e medi, si distinguono per efficienza e buone performance, mentre i grandi centri urbani del Sud e del Centro incontrano maggiori difficolta', con costi elevati e livelli di raccolta ancora bassi. E' quanto rivela il Cnel nella Relazione annuale sui servizi pubblici 2025, presentata lo scorso ottobre. Il tasso di raccolta differenziata si attesta al 66,3% (dati 2022) a livello nazionale (in crescita rispetto al 65,4% del 2021).

Le migliori performance si registrano in Veneto (77,7%), Marche (72,1%) e Nord-Ovest (70,2%); restano sotto la media Lazio (56,2%), Liguria (57,4%) e gran parte del Sud (58,6%), ma con l'eccezione virtuosa dell'Abruzzo (65,6%). I grandi centri urbani presentano ancora criticita', ma con segnali di miglioramento: la raccolta differenziata cresce di 9 punti percentuali al Sud e raggiunge il 41%, e del 4% al Centro (51%).

