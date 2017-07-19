Regno Unito: produzione veicoli -15,5% in 2025, minimo da 1952, auto -8% a 717.371 unita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - La produzione complessiva di veicoli (auto e veicoli commerciali) nel Regno Unito e' scivolata nel 2025 ai minimi dal 1952. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Smmt (Society of Motor Manufacturers and Traders), secondo cui la produzione totale di veicoli e' scesa a 764.715 unita', con un calo pari al 15,5% rispetto all'anno precedente. La produzione di auto e' calata dell'8% a 717.371 unita', mentre quella di veicoli commerciali e' scesa del 62,3% a 47.344. Come fa sapere l'associazione di categoria, i volumi sono stati limitati da una serie di fattori, tra cui i nuovi dazi commerciali transatlantici, il maxi cyberattacco che ha colpito Jaguar Land Rover, la chiusura della fabbrica Vauxhall a Luton e le difficolta' del settore a traghettare le fabbriche verso un futuro "decarbonizzato". La situazione potrebbe migliorare quest'anno, con l'introduzione di nuovi modelli elettrici: la Smmt prevede che la produzione di auto e veicoli commerciali possa superare un milione entro il 2027.

Ars

