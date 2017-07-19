Rc auto: Facile.it, in Italia potrebbe esserci quasi 1 mln automobilisti over 80

Premio medio a 356 euro per automobilisti fra 80 e 89 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - In Italia potrebbero esserci quasi 1 milione di automobilisti over 80 al volante; il dato arriva dall'analisi realizzata da Facile.it che, esaminando un campione di oltre 5 milioni di preventivi Rc auto, ha scoperto che il 3% di questi e' intestato ad un assicurato nato prima del 1945 e quindi ha gia' spento 80 o piu' candeline. A parita' di condizioni assicurative, il premio medio Rc auto per un automobilista tra gli 80 e gli 89 anni e' di 356 euro, il 10% in piu' rispetto a chi ha un'eta' tra i 50 e i 59 anni e addirittura il 15% in piu' se confrontato con assicurati tra i 60 e i 69 anni. Facile.it ha analizzato un campione di preventivi uniformi raccolti nel 2025 e relativi ad automobilisti in prima classe di merito, residenti in Lombardia, con auto di cilindrata 1.200 - 1.400 cc e con la formula guida esperta.

