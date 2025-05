Radio 24: il 4/6 tavola rotonda digitale "corpi che parlano: affrontare la spasticita''

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - Appuntamento mercoledi' 4 giugno 2025 dalle 15.00 alle 17.00 per la Digital Round Table di Radio 24: Corpi che parlano: affrontare la spasticita', restituire autonomia, moderata da Nicoletta Carbone, conduttrice dei programmi di salute e benessere di Radio 24 quali Obiettivo salute. L'evento, ideato in collaborazione con Ipsen, un'azienda biofarmaceutica, e' a partecipazione libera previa registrazione online sul sito di Radio 24 nella sezione eventi e nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori sulla spasticita' post ictus.

Affrontare e intervenire prontamente con le giuste terapie puo' fare la differenza tra una vita limitata e una vita vissuta con piena dignita'. Ogni anno in Italia circa 120.000 persone vengono colpite da ictus. Per molti, la fase acuta e' solo l'inizio: oltre 45.000 pazienti sviluppano infatti forme di spasticita', una complicanza neurologica che ostacola i movimenti, limita l'autonomia e impatta pesantemente sulla qualita' della vita. Eppure, nonostante l'incidenza elevata e le ripercussioni quotidiane, la spasticita' post-ictus e' ancora poco conosciuta, poco diagnosticata e spesso sottovalutata. Molti pazienti e familiari non sanno cosa sia, non ricevono informazioni chiare e non arrivano in tempo a una presa in carico adeguata. La buona notizia e' che oggi esistono terapie efficaci - farmacologiche e riabilitative - in grado di ridurre i sintomi, migliorare la mobilita' e restituire dignita' ai piccoli gesti quotidiani. Ma tutto parte da una parola chiave: informazione. Informare e sensibilizzare vuol dire dare strumenti a chi convive con la spasticita' e a chi la affronta ogni giorno come medico, fisioterapista, caregiver. Vuol dire intervenire presto, personalizzare i trattamenti, costruire percorsi di cura integrati e continuativi. Un'occasione di confronto tra clinici, rappresentanti istituzionali e associazioni di pazienti, per condividere esperienze, buone pratiche e riflessioni. Alla discussione del 4 giugno alle 15 su Radio 24 insieme a Nicoletta Carbone intervengono: Dott.ssa Maria Concetta Altavista, Responsabile della UOS Neurofisiologia presso l'UOC di Neurologia, Dipartimento delle Specialita' Mediche, ASL Roma 1, Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri; Prof. Andrea Santamato, Direttore della Struttura Complessa di Neuroriabilitazione, Unita' Spinale, Recupero e Rieducazione funzionale del Policlinico di Foggia e Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Universita' di Foggia; Prof. Paolo Sciattella, Farmaco-economista dell'Universita' degli Studi Tor Vergata; Andrea Vianello, Presidente della Federazione A.L.I.Ce.

Italia ODV (Associazione per la lotta all'ictus cerebrale); Patrizia Olivari, Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen Italia.

