Puglia: sospesi i conguagli 2022 dell'ex Consorzio Terre d'Apulia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - Una boccata d'ossigeno per gli agricoltori pugliesi, dopo il via libera del provvedimento adottato dal Consorzio di bonifica Terre d'Apulia su mandato della Regione Puglia che ha impegnato risorse pari a 1.211.300 di euro destinati alla sospensione dei contributi consortili relativi ai conguagli irrigui del 2022 emessi dall'ex Consorzio di bonifica Terre d'Apulia. Le risorse sono state stanziate con la legge regionale 29 settembre 2025, n. 15, per un ammontare complessivo di 1.300.000 euro in favore delle aziende che hanno utilizzato i servizi irrigui nel 2022 del Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, della Capitanata e del Gargano, per compensare i maggiori costi legati all'eccezionale aumento dell'energia registrato in quell'anno. Nel 2022, infatti, il rincaro dei prezzi energetici, causato dal noto contesto bellico internazionale, determino' un incremento straordinario dei costi di gestione degli impianti irrigui per oltre 4,2 milioni di euro. Con questo intervento si procede ora alla sospensione dei ruoli relativi ai maggiori oneri 2022, in attesa della rideterminazione delle somme effettivamente dovute, alla luce del contributo regionale. Le risorse, gia' impegnate in favore del Consorzio Centro Sud Puglia per il territorio dell'ex Terre d'Apulia, serviranno a ridurre l'impatto dei conguagli sulle aziende aventi diritto.

