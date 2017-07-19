Puglia: aperta finestra 2026 Inventario Patrimonio Culturale Immateriale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Con l'apertura della finestra di candidatura dell'Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia - ha dichiarato l'assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta - intendiamo proseguire un percorso di valorizzazione degli elementi che fondano l'identita' culturale della nostra regione. I riti, le tradizioni, i saperi e le pratiche diffuse nei nostri territori rappresentano un patrimonio collettivo che, in ogni momento, ci ricorda la storia delle nostre comunita' e il nostro comune senso di appartenenza. Un patrimonio che, in tempi piu' recenti, e' diventato anche un fattore rilevante di attrazione turistico-culturale e che necessitava di una strategia di protezione oltre che di valorizzazione.

L'Inventario ci consentira' di puntare a questo obiettivo, offrendo ai territori l'occasione per trasformare la vivacita' culturale in una leva di sviluppo sociale'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 12:09:41 (0189)PA 5 NNNN