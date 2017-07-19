Puglia: 7,7 mln Fondo rotazione opere pubbliche progettazione enti locali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Questi fondi - spiega il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro - sono molto attesi dai Comuni che spesso non hanno nei propri bilanci le somme disponibili per avviare progettazioni utili a partecipare a bandi che finanziano opere pubbliche per il miglioramento della qualita' urbana. Purtroppo, proprio la mancanza di risorse per fare il primo passo penalizza tanti territori che si vedono privati della possibilita' di immaginare e realizzare nuove opere pubbliche come piste ciclabili, asili nido, biblioteche o anche opere di difesa del territorio, di cui oggi abbiamo bisogno. La Regione quindi mette a disposizione dei Comuni i soldi per dotarsi di un parco-progetti che possa essere utilizzato man mano che emergono opportunita' di finanziamento, cosi' da dare a tutti i territori le stesse possibilita' di realizzare il proprio futuro'.

