Prosecco: raggiunge 31% dei consumi a valore di tutto il vino italiano in Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 01 ott - Il Prosecco vale ormai il 31% dei consumi a valore di tutti i vini italiani commercializzati negli Usa, con un indice di penetrazione altissimo in tutte le fasce di eta', a partire dai millennials (27%) e dal target femminile (6 user su 10 sono donne). Ed e' ormai anche il simbolo dei mixed-wine made in Italy. A 15 anni dalla ridefinizione della piramide produttiva (Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Asolo Docg e Prosecco Doc) il 'nuovo' Prosecco a denominazione ha raggiunto vendite per 531 milioni di dollari nel 2024 e negli ultimi 7 anni ha registrato un balzo del 178%, il quadruplo rispetto al tasso di incremento complessivo dei vini made in Italy negli States. A rilevarlo un focus dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly rilasciato oggi in occasione di Vinitaly.USA, la fiera b2b dedicata al vino made in Italy prevista a Chicago tra il 5 e il 6 ottobre prossimi.

"Non si puo' dire che in questi anni non ci siano state difficolta' extra-settore - ha dichiarato il direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini - dal Covid al calo del potere d'acquisto e dei consumi, fino alla concorrenza con altre categorie di bevande. Ma il Prosecco ha dimostrato una straordinaria capacita' di resilienza, rafforzandosi grazie a una strategia di valorizzazione coerente e a investimenti promozionali sempre piu' efficaci. Lo conferma la presenza a Vinitaly.USA della collettiva della Regione Veneto e di alcune tra le principali realta' delle tre denominazioni".

Com-col-ric

(RADIOCOR) 01-10-25 11:32:16 (0271)FOOD 5 NNNN