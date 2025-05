Ponte Stretto: Morelli, rispetteremo la tempistica per l'avvio dei cantieri -2

Dopo conclusione iter Bruxelles, pochissime settimane (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,29 mag- "Il nostro auspicio - ha aggiunto Morelli a margine della presentazione della Relazione - e' che dall'Europa, la fase burocratica si chiuda nel piu' breve tempo possibile, e una volta ritornati a Roma, da Bruxelles, tutti gli incartamenti, il Cipess si mettera' immediatamente al lavoro condividendo con Mase, Mit, quindi il ministero delle Infrastrutture, e soprattutto il Mef per quanto riguarda il tema economico-finanziario, per approvare nel piu' breve tempo possibile, pochissime settimane, le delibere legate appunto alla piu' grande opera della storia d'Italia".

Quello del Cipess, ha proseguito riferendosi alla delibera, "e' l'ultimo timbro notarile di approvazione, quindi la chiusura di tutto il percorso burocratico, per poi dare l'accensione alle ruspe".

Morelli ha inoltre ricordato che "gli investimenti legati al Ponte sullo Stretto riguardano il ponte solo per una parte, circa la meta', a fianco ci sono un numero incredibile di infrastrutture". E ha citato, come esempio, "40 chilometri di nuove strade, una metropolitana a Messina, infrastrutture collegate, stradali e ferroviarie, di accesso all'opera che la connetteranno alla rete infrastrutturale nazionale, permettendo cosi' di non avere rotture di carico". Si tratta, ha concluso, "di decine di miliardi di investimenti per la velocitazione delle ferrovie in Sicilia e altrettanto per quanto riguarda la Calabria".

Bof

