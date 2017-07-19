Ponte Stretto: da ambientalisti reclamo all'Ue, violate norme su concorrenza -2

'Non sanabili problematiche e vizi del procedimento' (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,8 ott- Il reclamo, informano sempre le associazioni, 'trasmette all'Unione Europea la posizione e i documenti dall'Anac che, anche in sede di audizioni parlamentari, aveva sollevato dubbi sulla mancata applicazione della Direttiva concorrenza e quindi sulla mancata nuova gara internazionale'. La nota ricorda le osservazioni del presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, espresse in un'audizione alla camera il 9 giugno scorso, in cui segnalava che 'aver deciso di non svolgere una nuova gara in coincidenza della riattivazione del percorso per la costruzione del ponte sullo Stretto pone dei vincoli sui costi dell'opera: questi, infatti, non possono crescere oltre il 50% del valore originariamente messo a gara. Cio', in base alla direttiva europea, che in certi casi consente di non attivare una nuova procedura concorrenziale, ma entro tali limiti'.

'Al di la' delle risposte che il Governo fornira' ai rilievi della Corte dei Conti - conclude la nota - la richiesta delle associazioni elenca i gravi elementi di criticita' gia' esposti nei ricorsi presentati al Tar Lazio e nei reclami inoltrati all'Unione Europea. Le Associazioni sono consapevoli che gia' la Corte dei Conti in assenza di risposte ai rilievi avanzati ha invitato il Cipess a ritirare in autotutela la delibera n.41 del 6 agosto 2025, ma ritengono che qualunque siano le risposte che verranno fornite all'interno del controllo preventivo di legittimita' queste non possano superare ne' tanto meno sanare le problematiche ed i vizi del procedimento deliberativo del Cipess'.

