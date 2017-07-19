Polonia: Banca centrale potrebbe aumentare riserve di oro di 150 tonnellate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - Il presidente della Banca centrale polacca ha detto di ritenere che l'istituto debba acquistare ulteriori 150 tonnellate di oro, per 'ragioni di sicurezza' nazionale e per garantire la stabilita' della valuta polacca, lo zloty. La Polonia e' un Paese membro della Nato, confinante con la Russia e con l'Ucraina in guerra ed e' uno dei pochi Paesi dell'Unione europea a non aver adottato la moneta unica. 'Intendo rivolgermi al direttorio della Banca nazionale di Polonia affinche' approvi una risoluzione volta a portare le riserve della nostra banca a 700 tonnellate di oro', rispetto alle circa 550 tonnellate attuali, ha dichiarato Adam Glapiski nel corso della conferenza mensile. Secondo Glapiski, la risoluzione non definirebbe le tempistiche per l'acquisizione. Il presidente ha stimato il valore dell'oro attualmente detenuto dalla banca in circa 76,5 miliardi di dollari, pari a 'quasi il 30% dell'insieme delle riserve' della Banca centrale. 'Il momento e' eccezionalmente teso, come sapete (...) Abbiamo una situazione e una collocazione geografica particolari. Abbiamo una nostra moneta, lo zloty', ha spiegato Glapiski. Di conseguenza, 'e' particolarmente importante per la Polonia disporre di un ingente stock di oro nelle nostre riserve', ha sottolineato. La mossa si inserisce in una tendenza osservata presso numerose banche centrali nel mondo, che hanno in larga parte continuato ad aumentare gli acquisti di oro, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo i dati del World Gold Council, l'organizzazione che promuove e monitora il mercato aurifero.

