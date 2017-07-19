Pmc Automotive: sindacati, in corso confronto tra Mimit e potenziale investitore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Per Pmc Automotive, azienda dell'indotto Stellantis di Melfi da tempo in crisi, "il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che e' in corso un confronto con un potenziale investitore". E' quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati Fim, Fiom, Uilm e Fismic, sottolineando che "a facilitare una potenziale reindustrializzazione c'e' anche la disponibilita' di Stellantis a valutare la concessione agevolata dello stabilimento di sua proprieta' attualmente utilizzato dalla stessa Pmc". Inoltre i sindacati hanno "posto il problema di un corretto funzionamento della cassa in deroga per crisi complessa, sia in termini di tempestiva approvazione sia in termini di maggiore flessibilita', vale a dire di superamento del divieto di apertura contestuale di procedure di uscite volontarie e incentivate". In ogni caso sara' chiesto "l'anticipo della cassa integrazione". Per i sindacati l'auspicio e' che "la Regione Basilicata favorira', in base alle disponibilita' espresse anche oggi, il processo di reindustrializzazione con un pacchetto di agevolazioni per la rioccupazione di tutti i lavoratori coinvolti, con priorita' per gli ultracinquantenni che oggi hanno piu' difficolta' a trovare lavoro".

Ars

(RADIOCOR) 21-01-26 15:17:04 (0509) 5 NNNN