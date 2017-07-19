Pil: De Felice (Intesa Sanpaolo), crisi e discontinuita', ma no Paesi in recessione

In 2025 attesa crescita globale 2,8%, Italia +0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 20 set - "Non abbiamo mai avuto un momento come questo con cosi' tante situazioni di crisi e con una discontinuita' cosi' forte della politica economica ed estera americana. Eppure, l'economia cresce, non ci sono Paesi in recessione e i mercati azionari sono sui massimi. Secondo le stime l'economia globale nel 2026 crescera' del 3% circa. Ovviamente permangono rischi". Lo ha detto Gregorio De Felice, head of research e chief economist di Intesa Sanpaolo, intervenendo alla 33esima edizione del Forum Scenari Immobiliari, in corso a Rapallo. Secondo le stime di Intesa Sanpaolo, emerse dalle tabelle mostrate durante il forum, dopo il +3,2% del 2024, per quest'anno la crescita globale dovrebbe attestarsi al 2,8% e quindi al 3% nel 2026. Per gli Stati Uniti e' atteso un +1,7% quest'anno e +1,6% il prossimo, mentre per l'Eurozona +1,2% quest'anno e +0,9% il prossimo, con l'Italia rispettivamente a +0,5% e +0,8%. Sul tema dazi, De Felice ha sottolineato che prima dell'inizio dell'amministrazione Trump "erano al 2,4%, mentre ora, facendo la media ponderata di tutti i settori, siamo al 17,4%, valore che potrebbe scendere. Sono stati fatti degli accordi quadro, alcuni dei quali hanno delle gambe un po' fragili, come quello con l'Europa, che pongono problemi di realizzazione". In questo contesto, la manovra fiscale americana "accentua i rischi legati alla dinamica del debito pubblico. L'indebolimento del ciclo, in particolare del mercato del lavoro, ha creato attese di tagli da parte della Federal Reserve, che hanno cominciato a materializzarsi', visto che c'e' stato un taglio di 25 punti base portando il range di riferimento al 4%-4,25% e ne sono previsti altri due entro la fine dell'anno.

