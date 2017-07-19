Piemonte: tutte coperte le borse di studio nuovo stanziamento da 11,6mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Garantita la copertura totale a tutti gli aventi diritto alle borse di studio di questo anno accademico 2025/2026 con lo stanziamento ulteriore di quasi 11,6mln di euro di risorse regionali a favore di EDISU, che si vanno ad aggiungere al riparto pnrr di fine 2025. Con l'approvazione del bilancio, la Regione mette cosi' a disposizione le risorse necessarie.

"Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni", fa sapere Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione.

