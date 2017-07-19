Dati
            Piemonte: in arrivo bando borgate, 2 mln per reti in aree montane -2-

            Gallo: aiuto per contrastare lo spopolamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,20 set - 'Le borgate rappresentano l'anima delle nostre montagne - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna, Marco Gallo -. Investire nelle infrastrutture significa garantire servizi indispensabili a chi vive in queste comunita', ma anche renderle piu' attrattive per chi sceglie di abitarvi, studiare, lavorare o avviare nuove attivita'. E' un passo concreto per contrastare lo spopolamento e accompagnare la rinascita socio-economica delle nostre terre alte, rafforzando la loro identita' e il loro ruolo strategico per il futuro del Piemonte'.

