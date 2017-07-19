Piemonte: avvia revisione della Legge Urbanistica regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - La Regione Piemonte si prepara a mettere mano alla riforma della legge urbanistica a quasi cinquant'anni dalla sua approvazione. Con la prima riunione, tenutasi in settimana, si e' aperto il Tavolo Urbanistica che con l'assessore Marco Gallo e il direttore della Direzione Ambiente, Territorio e Protezione Civile, Angelo Robotto, vede insieme rappresentanti degli enti, delle associazioni di categoria e degli stakeholder del territorio: l'Associazione Nazionale Societa' di Promozione e Sviluppo Immobiliare (Aspesi), il Collego dei Geometri, l'Associazione Piccole e Medie Imprese (Api), l'Istituto Nazionale di Urbanistica, le Sopraintendenze piemontesi, Coldiretti Piemonte, Legambiente, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance Piemonte), Italia Nostra, Confindustria Piemonte, Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle D'Aosta (Fiopa), la Rete Professioni Tecniche (Rpt), Pro Natura e Federarchitetti.

