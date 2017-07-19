Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Piemonte: avvia revisione della Legge Urbanistica regionale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - La Regione Piemonte si prepara a mettere mano alla riforma della legge urbanistica a quasi cinquant'anni dalla sua approvazione. Con la prima riunione, tenutasi in settimana, si e' aperto il Tavolo Urbanistica che con l'assessore Marco Gallo e il direttore della Direzione Ambiente, Territorio e Protezione Civile, Angelo Robotto, vede insieme rappresentanti degli enti, delle associazioni di categoria e degli stakeholder del territorio: l'Associazione Nazionale Societa' di Promozione e Sviluppo Immobiliare (Aspesi), il Collego dei Geometri, l'Associazione Piccole e Medie Imprese (Api), l'Istituto Nazionale di Urbanistica, le Sopraintendenze piemontesi, Coldiretti Piemonte, Legambiente, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance Piemonte), Italia Nostra, Confindustria Piemonte, Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle D'Aosta (Fiopa), la Rete Professioni Tecniche (Rpt), Pro Natura e Federarchitetti.

            ami

            (RADIOCOR) 14-09-25 16:48:11 (0402)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.