Piemonte: altri 25mln a fondo di garanzia per le imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 nov - Sale a 85mln di euro la dotazione del fondo di garanzia per sostenere l'accesso al credito delle pmi piemontesi, dopo la delibera regionale per ulteriori 25mln, finanziata nell'ambito del Programma regionale FESR 2021-2027 - Priorita' I 'Competitivita' e transizione digitale'. L'incremento prevede 22,5mln destinati al rilascio di garanzie dirette sui finanziamenti e 2,5mln per la riassicurazione su finanziamenti bancari.'Il Fondo di Garanzia e' uno strumento che funziona, come dimostra l'utilizzo gia' superiore all'80% delle risorse disponibili - dicono il presidente Alberto Cirio e l'assessore Andrea Tronzano -. Per questo abbiamo scelto di potenziarlo; in un momento in cui la liquidita' e' un fattore decisivo per la competitivita', vogliamo che nessuna impresa sana debba rinunciare a investire o innovare per mancanza di garanzie finanziarie. E' un segnale concreto di fiducia verso chi produce valore e occupazione sul territorio'. La copertura finanziaria e' assicurata dagli stanziamenti 2026 della Missione 14 - Programma 05 del bilancio di previsione regionale 2025-2027, con la partecipazione di risorse europee (40%), statali (42%) e regionali (18%).

