Piemonte: 689mln per gli enti locali, 5mln annui per aree interne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Ammonta a 689mln di euro l'importo da fondi regionali, statali, Fesr e Pnnr in favore degli Enti locali piemontesi per il periodo 2026-2028. E' quanto annunciato in settimana dall'assessore agli Enti locali della Regione, Enrico Bussalino, durante la riunione della Settima commissione del Consiglio regionale, convocata per l'espressione del parere consultivo sul Documento di economia e finanza 2026-2028 (Defr) e sul Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per le materie di competenza. Entrambi i pareri hanno ottenuto il via libera a maggioranza.

Tra i fondi stanziati, circa 2,5mln di euro annui sono destinati alle Province e alla Citta' metropolitana di Torino. A favore delle Unioni dei Comuni (montani, collinari e di pianura), 2,3mln di euro annui, che vanno ad aggiungersi ad altrettanti 2,3mln di finanziamenti statali. In materia di Polizia locale e sicurezza integrata altri 2mln di euro annui vanno a spese di svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio delle forze dell'ordine come la ristrutturazione delle caserme, per i corsi di formazione del personale e degli agenti neo assunti, per progetti locali in materia di sicurezza.

