Piemonte: 5mln per riqualificazione impianti sportivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 feb - Sono oltre 5mln di euro i finanziamenti per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi, sia pubblici sia privati: 3mln sono destinati ai progetti presentati dagli Enti Locali, Coni e Cip, e 2,17mln a quelli proposti da Organizzazioni sportive e altri Enti privati, con o senza personalita' giuridica, compresi quelli religiosi. "Dalla palestra alla pista, dal campo sportivo alla piscina, tutti sappiamo quanto sia fondamentale offrire ai nostri atleti la possibilita' di praticare la propria disciplina in una rete di strutture moderne, performanti, sicure e distribuite sul territorio - spiega l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni -. Il bando promuove la loro riqualificazione, la rimessa in uso di quelle dismesse, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'aggiornamento tecnologico, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e l'omologazione per nuove discipline sportive. Favorire l'accesso a una pratica sportiva diffusa e di qualita' e' una strada fondamentale per trasmettere regole e valori alla base di una societa' migliore".

Ai singoli progetti di intervento dichiarati ammessi sara' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile (Iva inclusa) e, comunque, entro il tetto massimo di 60mila euro. Per essere ammessi, i progetti devono prevedere un impegno economico compreso fra 10mila e i 150mila euro. La graduatoria dei progetti finanziati e' prevista entro fine estate.

Questo bando si affianca a quello da 2,2mln di euro che sta finanziando 232 eventi sportivi svolti nel 2025 e a quello da 1,4 milioni di euro per i percorsi ludico-sportivi nei piccoli Comuni. E, sempre dedicati allo sport, in arrivo altri fondi: "a breve lanceremo anche i due grandi bandi per l'efficientamento energetico degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili, che rappresenteranno un ulteriore step verso lo sport piemontese del futuro. Con questi, con il Programma regionale pluriennale 2026-28 che stiamo scrivendo e con l'accordo quadro che - prima Regione d'Italia - andremo a sottoscrivere con Sport e Salute insieme al ministro Abodi e al Coni e che potra' far affluire nuove e importanti risorse, stiamo delineando il nuovo volto dello sport di base in Piemonte", ha annunciato Bongioanni.

com-ami

(RADIOCOR) 01-02-26 15:01:01 (0343) 5 NNNN