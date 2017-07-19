Piemonte: 4,7mln per piccoli comuni, 13mln ai confinanti con Valle d'Aosta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - Sono 13mln di euro le risorse stanziate per i Comuni piemontesi che confinano con la Valle d'Aosta dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Andranno a 20 Comuni per opere infrastrutturali a favore dei territori. I Comuni piemontesi beneficiari sono: Alagna Valsesia (VC), Andorno Micca (BI), Biella (BI), Callabiana (BI), Carema (TO), Ceresole Reale (TO), Graglia (BI), Locana (TO), Noasca (TO), Piedicavallo (BI), Pollone (BI), Quincinetto (TO), Rassa (VC), Ronco Canavese (TO), Sagliano Micca (BI), Settimo Vittone (TO), Sordevolo (BI), Traversella (TO), Valprato Soana (TO), Valchiusa (TO).'Sono risorse che rappresentano una boccata d'ossigeno per molti piccoli Comuni per progetti strategici per i prossimi tre anni', sottolineano in una nota l'assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino, e l'assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo.

Dalla Giunta regionale approvati anche i criteri per l'assegnazione dei contributi 2025 destinati alle Unioni di Comuni piemontesi, con una dotazione complessiva di 4,7mln di euro per sostenere la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, uno strumento che permette ai piccoli Comuni di collaborare per offrire servizi piu' efficienti ai cittadini, riducendo i costi e migliorando l'organizzazione.

I contributi saranno assegnati secondo i criteri tecnici approvati in accordo con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

