            Notizie Radiocor

            Piemonte: +2,5% produzione industriale III trim, bene aerospazio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Anche nel III trimestre l'economia del Piemonte conferma tenuta e resilienza e complessivamente nel periodo luglio-settembre 2025 la produzione industriale regionale ha segnato un aumento del 2,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. La crescita acquisita per il 2025, quella che si otterrebbe se l'ultimo trimestre dell'anno registrasse una variazione nulla, risulta quindi pari al +0,7%, secondo i dati del monitoraggio Intesa Sanpaolo e UniCredit con Unioncamere per la 216esima 'Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera'. Secondo la stima previsionale del Comitato Torino Finanza, il pil regionale e' cresciuto dello +0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che posiziona il Piemonte al di sopra delle performance registrata in Italia (+0,4%) e in Germania (+0,3%). Sebbene la dinamica resti inferiore alla media dell'Unione Europea (+1,5%), il dato testimonia una solidita' strutturale in un contesto globale ancora molto difficile.

            Nel complesso, il fatturato ha registrato una crescita del 3%, ma e' la componente estera a fungere da principale motore, con un incremento su base annua del 4,6%, a fronte di una variazione piu' contenuta (+2,0%) sul mercato interno.

            Allo stesso modo, gli ordinativi totali sono aumentati in modo molto significativo, registrando un +16,8% rispetto al III trimestre del 2024. E' oltre i confini nazionali che gli ordinativi hanno toccato il +42,8%, mentre la crescita sul mercato domestico e' risultata piu' modesta (+1,6%).

            Il risultato migliore e' stato quello messo dei mezzi di trasporto, che hanno registrato un aumento tendenziale del 6,2%, sostenuto pero' esclusivamente dalla buona performance dell'aerospazio, a fronte delle contrazioni scontate da auto e componentistica.

            com-ami

            (RADIOCOR) 29-11-25 16:13:57 (0377) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 64,09 -0,05 17.39.06 63,74 64,24 64,17
            Intesa Sanpaolo 5,586 +0,18 17.35.39 5,543 5,595 5,584


