Piemonte: 1mln in piu' a fondo spettacolo dal vivo da fondi fesr 2021-27

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - In arrivo 1mln di euro in piu' per gli "aiuti allo spettacolo dal vivo" dalle risorse messe in campo dalla giunta regionale del Piemonte. Il finanziamento complessivo arriva cosi' a 3mln di euro nell'ambito del Programma regionale FESR 2021-2027 per gli interventi di realizzazione, ampliamento, riqualificazione e ammodernamento tecnologico di teatri, sale e spazi destinati allo spettacolo dal vivo, oltre al miglioramento delle dotazioni tecniche e impiantistiche delle imprese professionali con sede in Piemonte. Il primo bando, con un boom di domande, ha gia' impegnato quasi integralmente la dotazione iniziale di 2mln di euro. "Lo spettacolo dal vivo e' un settore strategico, non solo per il valore artistico delle produzioni, ma anche per l'impatto economico, occupazionale e sociale che genera sui territori. Investire nello spettacolo dal vivo significa fatti investire nelle persone, nelle competenze e nella capacita' del Piemonte di produrre cultura e innovazione", sottolineano gli assessori alla Cultura, Pari Opportunita' e Politiche giovanili Marina Chiarelli, e al Bilancio, Finanze e Sviluppo delle Attivita' produttive Andrea Tronzano.

