Piemonte: +1,2% produzione industriale II trim, traina aerospazio

Auto ancora in difficolta'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Segnali di crescita, se pur contenuta, nel II trimestre dell'anno per la produzione industriale in Piemonte, ma pesano le incertezze. Bene aerospazio e alimentare, in calo metalli e pmi. I dati diffusi da Unioncamere Piemonte della 215esima 'Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera' evidenziano una variazione media della produzione manifatturiera del +1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato ha complessivamente registrato una progressione dell'1,9%, sostenuto soprattutto dalla componente estera, che ha vissuto un incremento su base annua del 4%, a fronte della variazione del +0,9% registrata da quella interna. Gli ordinativi totali sono cresciuti del 2,3% rispetto al II trimestre del 2024, grazie sia al fronte domestico (+2,0%), sia estero(+2,9%).

Resta la crisi dell'auto: il risultato migliore e' quello messo a segno dai mezzi di trasporto, che hanno registrato un aumento tendenziale del 4,7%, sostenuto pero' esclusivamente dalla buona performance dell'aerospazio, a fronte delle contrazioni di autoveicoli e della componentistica. Industrie alimentari e delle bevande proseguono il rally con una crescita del 4,1% rispetto all'analogo periodo del 2024.

Superiori alla media meccanica (+2,1%), legno e mobile (+1,5%) e industrie chimiche e plastiche (+1,4%). Anche la filiera tessile con +0,2% interrompe la serie di risultati negativi che durava da oltre un anno. Unico comparto con il segno meno quello dei metalli, che ha scontato una flessione della produzione industriale su base annua dell'1,9%.

