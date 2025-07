Piano Mattei: Gozzi, straordinaria opportunita', ora attuazione, risorse e visione

Focus formazione. Italia fa sua parte ma serve impegno Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - "Il Piano Mattei rappresenta una straordinaria opportunita' per rafforzare la presenza dell'Italia nel Mediterraneo, restituendo al nostro Paese un ruolo attivo sul piano industriale, logistico e culturale. E' una visione che guarda allo sviluppo condiviso, fondato su fiducia, relazioni umane e cooperazione concreta.

Al centro di questo piano c'e' la formazione: senza quadri preparati, senza dialogo tra competenze, non puo' esserci sviluppo sostenibile". Lo dichiara Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e special advisor di Confindustria con delega all'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita' intervenuto in audizione davanti alla commissione Esteri del Senato sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. "Oggi molte imprese italiane, in modo anche spontaneo, stanno investendo nella formazione in Africa. Dalla Tunisia all'Egitto, dal Marocco al Kenya, si stanno formando migliaia di giovani nei settori strategici delle costruzioni, della meccanica, dell'energia e del digitale. Contemporaneamente si stanno sviluppando infrastrutture chiave: penso al cavo elettrico tra Sicilia e Tunisia, che colleghera' la produzione di energia rinnovabile nel Maghreb al mercato europeo, o al Corridoio di Lobito, un grande progetto ferroviario sostenuto da Ue e Stati Uniti per collegare le risorse minerarie africane ai porti dell'Atlantico. L'Italia sta facendo la sua parte, ma da sola non basta. I fondi stanziati finora, come il Fondo Clima, non sono sufficienti per affrontare le sfide. Serve un impegno europeo forte e consapevole. Il Mediterraneo e' tornato ad essere un crocevia geopolitico e strategico globale.

L'Italia, per posizione geografica, forza industriale e capacita' formativa, puo' guidare una nuova stagione di cooperazione. Il Piano Mattei e' il primo passo: ora servono attuazione, risorse e soprattutto una visione di lungo periodo".

