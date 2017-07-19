Piano casa: Fitto, obiettivo raddoppiare risorse con revisione coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Accelerare sui fondi per il piano casa in tutta Europa con strumenti di flessibilita' nel bilancio Ue raddoppiando le risorse europee a disposizione per far fronte all'emergenza abitativa, soprattutto della classe media. E' il tema lanciato dal vicepresidente e commissario Raffaele Fitto, a Milano insieme alla Commissione sulla crisi degli alloggi in Ue del Parlamento europeo per fare il punto sull'emergenza casa, ricordando che sono "cinque le nuove priorita' nella revisione della politica di coesione che, su base volontaria, consentono la modifica degli attuali piani.

Una e' la difesa, su cui abbiamo speso fiumi di parole. La casa e' un'altra di queste". "Ad oggi il 75% dei cittadini europei vivono nelle aree urbane, questo pone un problema di riorganizzazione di queste aree; al tempo stesso, abbiamo il problema opposto dello spopolamento delle aree interne; tutto questo sotto l'ombrello della grave crisi demografica.

In questo contesto il tema della casa e' elemento decisivo", ha detto Raffaele Fitto. "La flessibilita' ci puo' dare un'accelerazione - dice il commissario -. Da settembre a dicembre apriremo il tavolo di confronto sul piano di revisione dei fondi per la coesione, dal primo gennaio queste risorse saranno a disposizione. Il nostro obiettivo minimo e' raddoppiare le risorse destinate alla casa. Vedremo, sulla base delle richieste dei singoli Paesi e delle Regioni, se riusciremo ad utilizzarli". Ricordando che "il tema dell'efficentamento e' altrettanto centrale in questo senso".

