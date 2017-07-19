Pensioni: Inps, in 9 mesi 2025 sono 628.712, importo medio 1.253 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2024 e' di 895.791 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.220 euro. Quelle con decorrenza nei nove mesi del 2025 sono state 628.712, per un importo medio di 1.253 euro. Lo comunica Inps, precisando che i valori si riferiscono a pensioni di vecchiaia, assegni sociali, pensioni anticipate, fondi speciali, invalidita' e superstiti. Con riferimento alla rilevazione aggiornata al 2 ottobre 2025, le pensioni con decorrenza nei nove mesi del 2024 comprendono anche quelle liquidate successivamente (da ottobre 2024 in poi) ma con decorrenza anteriore. Le pensioni con decorrenza nei nove mesi 2025 includono solo quelle liquidate fino al 2 ottobre 2025. Percio', nel confronto dei nove mesi occorre tener conto della differenza di perimetro informativo. Nel 2024 si registrano 274.359 pensioni di vecchiaia, 224.854 pensioni anticipate, 61.265 di invalidita' e 237.785 ai superstiti; nei nove mesi 2025 sono 198.532 le pensioni di vecchiaia, 160.022 le anticipate, 37.798 le invalidita' e 159.661 per i superstiti.

bab

(RADIOCOR) 24-10-25 12:28:03 (0393) 5 NNNN