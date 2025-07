Par condicio: Agcom, estendere norme silenzio elettorale a piattaforme digitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Sarebbe "necessario un intervento legislativo che estendesse espressamente la disciplina del silenzio elettorale anche alle piattaforme digitali". Lo afferma Giacomo Lasorella, presidente di Agcom nella relazione annuale al Parlamento.

In tema di par condicio, in generale, "oltre all'introduzione, a partire dalla campagna per le elezioni europee 2024, di parametri innovativi per l'attivita' di monitoraggio del pluralismo nell'informazione politica, ed in particolare, del criterio degli indici di ascolto come integrativo della valutazione sul 'tempo di parola', di cui si e' dato conto in dettaglio nella relazione dell'anno scorso, l'Autorita', con riferimento ad uno specifico caso relativo alle elezioni regionali in Liguria, ha affrontato il tema delle eventuali trasmissioni informative nel periodo di 'silenzio elettorale'. L'Autorita', in base al combinato disposto delle norme in materia di silenzio elettorale e di quelle in tema di gestione dei programmi di informazione, ha invitato tanto la Rai quanto le emittenti private a valutare con estrema attenzione nei giorni del silenzio elettorale la messa in onda di programmi informativi che riguardino candidati o tematiche elettorali, limitandoli al solo caso in cui cio' sia necessario a garantire la completezza dell'informazione in relazione a fatti di cronaca nuovi, strettamente correlati all'attualita'".

Sim

(RADIOCOR) 16-07-25 11:50:59 (0307) 5 NNNN