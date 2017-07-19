Dati
            Notizie Radiocor

            Olimpiadi: Coventry (Cio), sforzo collettivo, Scala e' spirito Italia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - 'Milano Cortina e' uno forzo collettivo e, come diceva un vecchio detto africano, ci vuole un villaggio e qui ci vuole un villaggio olimpico per realizzare il sogno degli atleti'. Cosi' Kirsty Coventry, presidente del Cio, alla cerimonia di apertura della 145esima sessione del Comitato che si tiene al teatro alla Scala. Un luogo, questo che 'rappresenta lo spirito italiano: lo spirito dell'arte e della musica. Ed e' con questo spirito che l'Italia accogliera' gli atleti. Il viaggio e' stato lungo, a volte tortuoso ma e' fantastico essere qui', ha aggiunto.

            Lab-Enr

            (RADIOCOR) 02-02-26 19:39:33 (0690) 5 NNNN

              


