Olimpiadi: Bozzetti (Fondazione Fiera Milano), leva marketing per Italia e Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - "Le Olimpiadi rappresentano una straordinaria leva di marketing territoriale che potranno portare al nostro Paese, a Milano e alla Lombardia, un ulteriore boost in termini di accoglienza turistica". Lo ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, a margine dell'apertura dell'edizione 2026 di Bit - Borsa Internazionale del Turismo a Rho, aggiungendo che "la concomitanza" tra i due eventi "e' assolutamente un valore assoluto". Per Bozzetti, "il successo delle Olimpiadi non sara' tanto nel numero delle presenze, ma nel numero delle relazioni che si sapra' instaurare col territorio. Quindi in quanti torneranno da turisti nella nostra citta', nella nostra regione". In piu', "il turismo, come le fiere - tra cui la Bit - dimostrano di essere uno strumento di diplomazia economica che unisce e non erige barriere - ha proseguito - E dimostra anche che qui c'e' la vetrina del Made in Italy, fatta da arte, da cultura, da cibo, da paesaggi e soprattutto dal nostro stile di vita".

