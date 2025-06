Nucleare: Russia e Cina costruiranno le prime centrali in Kazakistan

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Russia e Cina costruiranno le prime centrali nucleari in Kazakistan. Lo hanno annunciato le autorita' del Paese, che rappresenta il piu' grande produttore mondiale di uranio. 'La russa Rosatom e' stata designata leader del consorzio internazionale per la costruzione della prima centrale nucleare in Kazakistan', ha annunciato inizialmente l'Agenzia kazaka per l'energia atomica, aggiungendo di essere in attesa di proposte di finanziamento da parte di Mosca. Poche ore dopo, l'Agenzia ha assicurato che la Cina avrebbe potuto costruire la seconda centrale nucleare nel Paese e che il leader cinese Xi Jinping e' atteso in Kazakistan all'inizio della prossima settimana, per un vertice 'Asia centrale-Cina'.

