Nucleare: Iran, 'ingiustificabile' il ritorno delle sanzioni Onu -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'Iran e' l'unico Stato non nucleare ad aver arricchito l'uranio a un livello elevato (60%), prossimo alla soglia tecnica del 90% richiesta per la fabbricazione di una bomba atomica. Teheran nega di avere tali ambizioni militari, ma insiste sul suo diritto all'energia nucleare per scopi civili, in particolare per la produzione di elettricita'. L'accordo sul nucleare iraniano del 2015 aveva imposto limiti all'arricchimento dell'uranio in cambio del ritiro delle sanzioni ma Parigi, Londra e Berlino accusano Teheran di non aver rispettato i propri impegni. L'Iran afferma di essersi dissociato dai propri obblighi a causa del ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel 2018 dall'accordo internazionale concluso tre anni, che prevedeva la revoca delle sanzioni in cambio di rigorosi controlli sulle attivita' nucleari. Gli Stati Uniti, durante il primo mandato di Donald Trump, avevano ripristinato e inasprito le sanzioni contro l'Iran.

