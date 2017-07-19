Multe: Codacons, nuove regole non fermano incassi, solo -3,2% a 1,25 mld in 9 mesi

Primato per la Lombardia con 305mln, +86% in Molise (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Le multe stradali nei primi 9 mesi del 2025 valgono agli enti locali incassi totali per 1,25 miliardi di euro nonostante le nuove regole introdotte su codice stradale e autovelox. Lo afferma una indagine condotta dal Codacons che ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti da violazioni stradali. Come riporta l'associazione, tra gennaio e settembre le entrate derivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.253.283.834 euro. La Lombardia detiene il primato degli incassi con ben 305,7 milioni di euro, seguita dalla Toscana con 131,4 milioni e dall'Emilia Romagna con 129 milioni. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con poco piu' di 2 milioni di euro nel periodo considerato.

Nel confronto con i dati relativi allo stesso periodo del 2024, emerge che gli introiti da multe stradali registrano un calo minimo del -3,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a -41,5 milioni di euro di proventi, con fortissime differenze sul territorio. Il Molise e' la regione che segna il piu' forte incremento degli incassi, cresciuti nel periodo considerato del +86%, +22% la Sardegna, +18% l'Umbria. Si riducono di quasi un quarto i proventi della Basilicata, -23,5%, e sensibili riduzioni si registrano anche in Sicilia (-18%).

