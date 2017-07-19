Montagna: +35.000 saldo migratorio 2024, crescono gli stranieri

Dati Uncem, lo spopolamento non frena al sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 ott - Si arresta il trend di abbandono delle montagne italiane, se pure a macchia di leopardo e in gran parte grazie agli stranieri. Sono 35mila le persone si sono trasferite a vivere nelle aree montane nel 2024, che si aggiungono ai 100mila che hanno spostato la residenza tra il 2019 e il 2023 da un Comune non montano a un Comune montano come emerso dalla mappa Rapporto Montagne Italia dell'Uncem. Il saldo positivo dei movimenti migratori e' superiore del 40% alla media del quinquennio precedente e a pesare sono i flussi di stranieri che scelgono le valli italiane, arrivato a oltre 22.000 unita', cifra che triplica il valore medio del quinquennio precedente. La popolazione di cittadinanza italiana che si sposta in montagna vede, invece, un saldo di 12.000 persone, in linea con quello medio del quinquennio precedente. Ad attrarre sono le zone montane delle regioni del Nord, seguite da quelle del Centro, mentre non si arresta l'esodo dalle montagne meridionali che vedeono crescere lo spopolamento. Le aree montane piu' attrattive che mettono a segno i saldi positivi maggiori sono in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia e Lazio, e, in minor misua, in Veneto, Toscana e Umbria. Piu' in generale, delle 387 Comunita' Territoriali quelle con saldo positivo nel 2024 sono 285, contro le 247 nel quinquennio precedente. Le Comunita' Territoriali che hanno avuto un saldo positivo per la componente italiana sono state 224, contro le 228 del quinquennio precedente, nonostante le politiche di attrazione di molti Comuni, tra sgravi fiscali e case a 1 euro.

