Moneyfarm: pil UK -0,3% a maggio, cresce incertezza sulla ripresa economica - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - Il Pil del Regno Unito ha registrato una contrazione dello 0,3% a maggio, un risultato leggermente migliore rispetto alle previsioni degli economisti, ma che riflette l'irregolarita' della ripresa dell'economia britannica.

La scorsa settimana, il governatore della Bank of England Andrew Bailey aveva avvertito che i dati sul Pil relativi alla prima parte dell'anno erano stati insolitamente volatili, e la lettura di oggi conferma questa tesi. Ora, il punto e' se la crescita iniziera' a stabilizzarsi nei prossimi mesi o se l'andamento irregolare proseguira' per tutta l'estate.

Nel frattempo, la spending review dei conti pubblici annunciata ieri dal Cancelliere ha aggiunto ulteriore incertezza. A seconda dell'entita' e della tipologia di eventuali tagli o riallocazioni di spesa, la politica fiscale potrebbe frenare ulteriormente la domanda o fornire un sostegno mirato ai settori in difficolta'. Resta cruciale comprendere come il governo intenda finanziare queste misure, se tramite tagli piu' incisivi, un aumento del debito pubblico o possibili rialzi delle imposte.

Ciascuna opzione ha implicazioni diverse per l'economia: un aumento delle tasse potrebbe influire negativamente sulla spesa delle famiglie, mentre una politica di tagli aggressivi potrebbe rallentare gli investimenti pubblici. Fino a quando non ci sara' maggiore chiarezza sulla posizione fiscale del governo, le prospettive di crescita a medio termine rimangono poco chiare, soprattutto perche' le imprese e le famiglie potrebbero posticipare decisioni importanti in risposta all'ambiguita' politica. Le prospettive di politica monetaria piu' ampie rimangono invariate: i mercati continuano ad aspettarsi che la Banca d'Inghilterra inizi a tagliare i tassi d'interesse in agosto, con un'ulteriore probabile riduzione in novembre. A meno di un rallentamento piu' prolungato o piu' intenso, i dati odierni non dovrebbero modificare tale traiettoria.

