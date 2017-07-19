Mimit: giovedi' Urso in India interverra' all'AI Impact Summit di New Delhi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prendera' parte da giovedi' 19 febbraio all'AI Impact Summit in corso a New Delhi. Lo rende noto il Mimit precisando che Urso interverra' alla sessione inaugurale alla presenza del Primo Ministro indiano Narendra Modi. "La partecipazione italiana - prosegue la nota - si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e India e conferma l'impegno del Governo a promuovere l'intelligenza artificiale come leva per una crescita inclusiva, uno sviluppo equo e sostenibile. Urso incontrera' imprese e startup italiane presenti al Padiglione Italia ed e' inoltre prevista una visita al padiglione dell'AI Hub for Sustainable Development, programma lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy durante la Presidenza italiana del G7 con l'obiettivo di accelerare la crescita industriale e tecnologica in Africa attraverso un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.

