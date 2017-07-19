Milano-Cortina: Ance, in Veneto solo 3 opere su 25 concluse, 7 in progettazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 10 dic - Allo stato attuale solo 3 opere (12%) delle 25 localizzate in Veneto risultano concluse nell'ambito dei lavori per le Olimpiadi invernali 2026, mentre 7 (il 28% del totale) sono ancora in fase di progettazione. La quota rimanente (60%) fa riferimento ad opere in esecuzione, ma solo per il 40% di esse si prevede l'ultimazione entro l'inizio di febbraio 2026, mentre per i restanti interventi la data di fine lavori e' programmata per dopo le Olimpiadi. In alcuni casi (4 opere) e' stata prevista una sospensione dei lavori proprio in vista dello svolgimento dell'evento per poi riaprire i cantieri dopo il termine della manifestazione.

"La pista da bob e' stata un simbolo di efficienza - commenta Alessandro Gerotto, presidente di Ance Veneto. - Anche le quattro opere trasportistiche saranno invece tutte completate in tempo utile. Ora e' il momento di cominciare gia' a pensare ai Giochi olimpici Milano-Cortina come un'eredita' per rendere i nostri territori montani piu' accessibili".

Il Centro studi di Ance Veneto sottolinea, inoltre, che oltre il 60% delle gare esperite nell'ambito delle realizzazioni per i Giochi olimpici e' stata utilizzata una procedura aperta con una media di ribasso intorno all'8%. Le procedure negoziate sono il 27,8% del totale con un ribasso medio del 13,4%, mentre gli affidamenti diretti sono solo due.

Complessivamente il ribasso medio applicato e' pari all'8,9%. Il valore complessivo delle opere ammonta a oltre 1,4 miliardi di euro, di cui 215 milioni per opere strettamente collegate agli eventi sportivi (32%) e oltre 1,2 miliardi di euro per interventi che hanno finalita' di legacy (68%) con ricadute significative sul territorio soprattutto in termini di mobilita', sviluppo sociale ed economico.

