Metriks AI: acquisisce 100% di Appare e potenzia Innovation Hub di Arezzo

Corrispettivo massimo pari a 800mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - Metriks AI, data company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha perfezionato il closing dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Appare, software house con sede ad Arezzo specializzata nello sviluppo di applicativi digitali, e-commerce e siti web. L'operazione permettera' a Metriks di 'potenziare i prodotti esistenti e di svilupparne di nuovi', e rafforza Officina Agile, l'Innovation Hub e centro di ricerca e sviluppo tecnologico di Metriks ad Arezzo, con l'arrivo del team di Appare di dodici professionisti, tra cui dieci sviluppatori.

L'acquisizione del 100% di Appare, in linea con quanto comunicato al mercato il 30 ottobre 2025, prevede un corrispettivo massimo pari a 800.000 euro, soggetto a un meccanismo di aggiustamento basato sui ricavi realizzati al 31 dicembre 2025. Qualora i ricavi effettivi risultino inferiori a 800.000 euro, il prezzo sara' automaticamente ridotto in misura proporzionale allo scostamento percentuale.

Alla data del closing, Metriks ha corrisposto una prima tranche pari al 70% del prezzo provvisorio, pari a 560.000 euro, per il 60% circa in denaro (336.008,58 euro) e per il 40% mediante assegnazione di azioni ordinarie Metriks AI (223.991,42 euro mediante assegnazione di 60.082 azioni ordinarie), calcolate sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa Italiana nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la data del closing. L'eventuale saldo prezzo sara' corrisposto entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio 2025 di Appare, mantenendo la medesima ripartizione tra componente monetaria e componente azionaria. Le azioni Metriks assegnate ai soci venditori sono soggette a un vincolo di lock-up fino al 31 dicembre 2030.

bla-com

(RADIOCOR) 24-11-25 13:30:45 (0302) 5 NNNN