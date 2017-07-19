Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mercosur: Tajani, mi auguro Commissione lo applichi provvisoriamente

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - 'Io mi auguro che la commissione Ue decida di approvare provvisoriamente l'accordo' con il Mercosur. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a un evento di Forza Italia. Senza l'accordo, ha aggiunto, 'le nostre imprese e la stragrande maggioranza del nostro mondo agro industriale avrebbero avuto un danno'.

            Ppa-

            (RADIOCOR) 25-01-26 14:07:33 (0287) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.