Mercosur: Tajani, mi auguro Commissione lo applichi provvisoriamente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - 'Io mi auguro che la commissione Ue decida di approvare provvisoriamente l'accordo' con il Mercosur. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a un evento di Forza Italia. Senza l'accordo, ha aggiunto, 'le nostre imprese e la stragrande maggioranza del nostro mondo agro industriale avrebbero avuto un danno'.

